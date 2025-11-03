У Чернігові відкрили перший хірургічний блок для оперування новонароджених

У Чернігові вперше з’явився спеціалізований хірургічний блок для проведення операцій новонародженим дітям.
Його створили на базі Чернігівської обласної дитячої лікарні завдяки підтримці міжнародних партнерів.
«Це була наша мрія — щоб операційна була тут, поруч, адже для таких втручань потрібна специфічна апаратура і зовсім інші технології», — розповів Михайло Клим, завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених та анестезіології.
Новий блок обладнаний усім необхідним:
операційним столом із підігрівом і регулюванням висоти;
сучасним освітленням;
зонами для стерилізації, миття рук, підготовки інструментів;
умовами для безпечного перебування малюків після операцій.
За словами Сергія Ярмака, головного дитячого хірурга області, раніше операції немовлятам доводилося проводити у звичайних операційних, що створювало труднощі через транспортування та дотримання температурного режиму.
Щороку у Чернігівській обласній дитячій лікарні проводять у середньому 12 операцій новонародженим, а перше втручання у новому блоці заплановане вже найближчими днями.
«Наявність цього операційного блока дозволить проводити життєво необхідні операції новонародженим безпосередньо в Чернігові, без транспортування до інших регіонів», — зазначив Андрій Лінник, начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.