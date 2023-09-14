Мікроби чернігівських науковців допомагають тваринництву

14 сентября 2023, 8:45

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, що знаходиться в Чернігові, є одним із розробників силосної закваски – препарату, який за допомогою мікробів допомагає зберегти соковитий корм з властивостями близькими до вихідної сировини. Переваги вітчизняної розробки відзначає низка агровиробників, які займаються скотарством.