22 мая 2023, 8:45

Ізраїльські експерти в Бучі планують проводити цикл тренінгів зі стресостійкості

Організатор – Ізраїльська Коаліція Травми в Україні  (ІТС) за сприяння Бучанської міськради та проєктного офісу «Інститут розвитку міста Буча».

«Ізраїль живе в сфері терору багато років. Вони знають і готові ділитися з Бучею, з Україною своїм досвідом, допомогти нам вибудувати  систему стресостійкості», – зазначив Сергій Шепетько, заступник Бучанського міського голови.

Першими учасниками тренінгу стали управлінці та працівники комунальних, рятувальних та соціальних служб громади. А також представники добровольчого формування, прокуратури, поліції.

«Отримання таких знань і навичок від ізраїльських тренерів буде дуже помічним нашій громаді. Ми зможемо краще допомогти і собі, і тим хто поруч», – наголосила Михайлина Скорик-Шкарівська,  заступниця Бучанського міського голови.

Загалом, обмежень щодо учасників цих тренінгів – немає. Зареєструватися на наступні тренінги зможе кожен охочий.
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