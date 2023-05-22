Ізраїльські експерти в Бучі планують проводити цикл тренінгів зі стресостійкості

22 мая 2023, 8:45

Організатор – Ізраїльська Коаліція Травми в Україні (ІТС) за сприяння Бучанської міськради та проєктного офісу «Інститут розвитку міста Буча».

«Ізраїль живе в сфері терору багато років. Вони знають і готові ділитися з Бучею, з Україною своїм досвідом, допомогти нам вибудувати систему стресостійкості», – зазначив Сергій Шепетько, заступник Бучанського міського голови.Першими учасниками тренінгу стали управлінці та працівники комунальних, рятувальних та соціальних служб громади. А також представники добровольчого формування, прокуратури, поліції.«Отримання таких знань і навичок від ізраїльських тренерів буде дуже помічним нашій громаді. Ми зможемо краще допомогти і собі, і тим хто поруч», – наголосила Михайлина Скорик-Шкарівська, заступниця Бучанського міського голови.Загалом, обмежень щодо учасників цих тренінгів – немає. Зареєструватися на наступні тренінги зможе кожен охочий.