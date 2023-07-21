На вулиці Зерновій у Харкові перекладають тепломагістраль

21 июля 2023, 11:45

Ділянку ввели в експлуатацію у 1982-му, і лише за останні два роки на ній виникло понад 16 дефектів.

Більшість – під час блекаутів минулої зими, тому було ухвалене рішення замінити стару трубу, пише пресслужба міськради.«Ця ділянка магістралі забезпечує теплом та гарячою водою 121 житловий будинок, п’ять шкіл, дитсадок та 14 відомчих установ. Через неї теплоносій подається у два райони – Слобідський та Основ’янський. Зараз робітники вже демонтували 594 м старої металевої труби», – зазначили у КП "ХТМ".