Бібліотека Варшавського університету працюватиме цілодобово

2 октября 2023, 19:15

Бібліотека Варшавського університету (BUW) працюватиме цілодобово з 2 жовтня. Це рішення було ухвалене керівництвом університету після того, як під час сесії цього року бібліотека стала дуже популярною серед студентів, які часто відвідували її вночі.



BUW є одним із найпопулярніших місць для занять студентів, особливо під час сесій. У період літніх іспитів цього року вдень у бібліотеці займалося до 1000 студентів. На початку липня до 300 чоловік одночасно займалося в BUW ночами. Деякі студенти навіть дрімали між книжковими шафами, щоб уранці одразу вирушити на навчання.