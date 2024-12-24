Польські компанії планують збільшити працевлаштування українців

24 декабря 2024, 10:15

Про це йдеться в дослідженні, проведеному спільно Міграційною платформою EWL, компанією Legalito та Центром Східних досліджень Варшавського університету.

Середні та великі компанії в Польщі в 2025 році планують збільшити працевлаштування серед працівників з-за меж Європейського Союзу, зокрема з України.

Так, 61% великих і середніх польських компаній, які зараз наймають працівників з-за меж ЄС, зокрема з України, планують збільшити їх кількість наступного року.



В цьому контексті польські працедавці постають перед труднощами, зокрема польським міграційним законодавством, яке більшість польських роботодавців (50%) оцінює як складне.



Найбільшим викликом, на думку польських підприємців, є тривалість процедури отримання дозволу на проживання для іноземних працівників (58%).