Всі таксисти-іноземці в Польщі зобов'язані будуть мати польські права

31 мая 2024, 10:45

З 17 червня 2024 року набудуть чинності нові правила, згідно з якими всі водії, які надають послуги пасажирських перевезень у Польщі, повинні мати польські права водія.

Зміни торкнуться як водіїв офіційних таксі, так і людей, які працюють у популярних програмах, таких як Uber або Bolt.Іноземці можуть подати заяву на отримання польських прав водія тільки після 6 місяців легального проживання в країні. Внаслідок цього з ринку може зникнути до одного з десяти таксистів.За даними Uber, найгірша ситуація у Варшаві, де до 30% водіїв можуть втратити роботу. Обмеження доступу до професії, ймовірно, призведе до різкого, навіть 50% збільшення цін на поїздки.