У Польщі посвідчення водія можна буде отримувати вже з 17 років

27 августа 2024, 11:45

Міністерство інфраструктури Польщі підготувало проект закону, який дозволить отримати права водія вже з 17 років. Про це повідомив віце-міністр Станіслав Буковець.

Однак для отримання таких «ранніх» прав буде потрібна згода батьків або опікунів, і до досягнення 18 років молоді водії будуть зобов'язані їздити з досвідченим водієм.

Також введено обмеження на потужність автомобіля – не більше 70 кВт. Цей захід спрямований на підвищення безпеки на дорогах. На думку експертів, така система допоможе молодим водіям краще адаптуватися до дорожніх умов, знижуючи ризик аварій.