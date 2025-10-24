У Польщі хочуть дозволити отримувати водійські права з 17 років

24 октября 2025, 10:45

Уряд готує закон, який дозволить складати на права категорії B вже з 17 років.

Підліток зможе керувати автомобілем лише за письмової згоди батьків і під наглядом дорослого старше 24 років із стажем водіння від 5 років. Нагляд буде обов’язковим півроку або до досягнення 18 років.Передбачено дворічний випробувальний термін: нульовий ліміт алкоголю, обмеження швидкості (50 км/год у місті, 80 поза населеними пунктами, 100 на трасах) і заборона перевозити неповнолітніх без дорослого в салоні. За серйозні порушення випробування зможуть продовжити ще на два роки.У проєкті також є нові правила: обов’язковий шолом для дітей до 16 років при їзді на велосипеді та електросамокатах, позбавлення прав за +50 км/год на дорогах поза містом і заборона списувати штрафні бали за грубі порушення.