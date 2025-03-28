У ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав

28 марта 2025, 11:45

Згідно з новими правилами, до 2030 року в ЄС будуть запроваджені електронні водійські права, які будуть дійсні протягом 15 років.

Також вже відомо, що до водіїв-новачків протягом двох років після отримання водійських прав застосовуватимуться більш суворі покарання за водіння в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.ЄС не вимагатиме обов’язкових медичних тестів перед отриманням водійських прав. Втім країнам ЄС буде надано можливість зробити медичні тести обов’язковими на національному рівні, якщо вони вважатимуть це необхідним.