В ЄС оновили правила щодо водійських посвідчень

21 ноября 2025, 15:15

Встановлюється випробувальний термін для новачків — щонайменше 2 роки.

17-річні зможуть отримати посвідчення категорії B, але поки не виповниться 18 років — керування лише з досвідченим водієм.

18-річні зможуть водити вантажівку, а 21-річні — автобус (за наявності сертифіката професійної компетентності).Термін дії водійських посвідчень:

Легкові авто та мотоцикли — 15 років (можливо скорочення до 10 у країнах ЄС).

Вантажівки та автобуси — 5 років.



Цифрове водійське посвідчення поступово стає основним форматом у ЄС, але право на фізичне посвідчення зберігається.