У Львові встановили перший біонічний протез руки

10 октября 2022, 9:15

У Національному реабілітаційному центрі “Незламні” Першого медоб’єднання Львова встановили перший біонічний протез руки.

Його отримав 33-річний Михайло Юрчук. Захисник втратив руку та ногу навесні під Ізюмом, а сьогодні знову може рухати пальцями.

У медзакладі розповідають, що тим, хто втратив верхню кінцівку, зазвичай встановлюють гаки або косметичні протези. Перші – для роботи, другі – щоб не привертати увагу. Проте справді якісним рішенням для таких людей є біонічний протез руки. Завдяки спеціальним сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Людина напружує м’яз на ампутованій кінцівці – і кисть реагує.Оскільки на протезування чекають сотні поранених українців, Національний центр реабілітації «Незламні» спільно з благодійною платформою dobro.ua розпочали благодійний проєкт «Протези для Незламних». Завдяки проєкту щонайменше пів сотні українців отримають надсучасні біонічні протези. Аби допомогти їм, потрібно зібрати 100 мільйонів гривень.