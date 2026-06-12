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12 июня 2026, 14:15

В Естонії почали встановлювати модульні укриття

Першу таку конструкцію встановили на випадок повітряної загрози. Створили її зі зміцненого бетону за зразком захисних споруд, які використовують в Україні.


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