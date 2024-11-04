У Чернігові відновлюють будівництво фортифікацій навколо міста

4 ноября 2024, 9:15

Про це повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.



Він зауважив, що у жовтні управління ЖКГ Чернігівської міської ради виконує рішення Ради оборони області. Таким чином, проводиться відновлення та посилення фортифікаційних споруд навколо міста.

«Після нашої перевірки, на виконання рішення Ради оборони області, управління ЖКГ міської ради замовило роботи по відновленню та посиленню фортифікаційних споруд навколо міста.



Представники військового командування уточнили місця, де в першу чергу треба відновити та посилити фортифікаційні споруди», - написав Брижинський.



30 жовтня спільно з представниками управління ЖКГ та військового командування посадовець перевірив хід виконання робіт. Роботи тривають, виконано майже 50% від запланованого об'єму, зазначив чиновник.