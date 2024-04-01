Зазначається, що будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів.
Також встановлюються загороджувальні рубежі – "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження.
1 апреля 2024, 18:45
На Київщині нарощують роботи з облаштування фортифікаційних споруд
Зазначається, що будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів.
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