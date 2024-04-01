На Київщині нарощують роботи з облаштування фортифікаційних споруд

1 апреля 2024, 18:45

Зазначається, що будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів.



Також встановлюються загороджувальні рубежі – "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження.