Міноборони затвердило зразок нового, полегшеного бронежилета

11 октября 2024, 14:15

Головне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета.

Він призначений для захисту окремих життєвоважливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.Полегшений бронежилет виконується у чотирьох розмірах – S, M, L та XL. Усі м’які бронеелементи мають клас захисту 1, жорсткі бронеелементи мають 6+."Зробили ще один важливий крок до покращення забезпечення наших військових сучасними засобами індивідуального захисту. Полегшений бронежилет забезпечує високий рівень захисту та комфорт під час виконання бойових завдань, зокрема для військових ССО та ДШВ"‎, — зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.