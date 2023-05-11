11 мая 2023, 11:15

Міноборони запустило онлайн-путівник для поранених військових про ВЛК

Сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД чи посвідчення особи з інвалідністю.


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