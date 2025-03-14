В яких країнах визнають українські водійські посвідчення?

14 марта 2025, 14:15

Країни, де можна їздити без обміну прав

Українські посвідчення водія без обмежень визнають більшість країн Європи, зокрема:

• Німеччина, Польща, Франція, Іспанія, Італія, Чехія, Словаччина, Австрія та інші країни ЄС (на період тимчасового захисту)

• Велика Британія

• Деякі країни Південної Америки та Азії (Бразилія, Чилі, Коста-Ріка, Венесуела, Саудівська Аравія, Таїланд)

• Окремі туристичні країни (Сейшели, Багами)



Країни, де потрібне міжнародне водійське посвідчення (МВП).

Деякі країни, такі як Японія, Китай, ОАЕ, можуть вимагати міжнародне водійське посвідчення (МВП), яке можна отримати в сервісних центрах МВС України .



Країни, де обов’язковий обмін прав.

У деяких державах, наприклад у США та Канаді, українські права діють обмежений термін, після чого необхідно їх замінити на місцеві.