В яких країнах визнають українські водійські посвідчення?

Країни, де можна їздити без обміну прав
Українські посвідчення водія без обмежень визнають більшість країн Європи, зокрема:
• Німеччина, Польща, Франція, Іспанія, Італія, Чехія, Словаччина, Австрія та інші країни ЄС (на період тимчасового захисту)
• Велика Британія
• Деякі країни Південної Америки та Азії (Бразилія, Чилі, Коста-Ріка, Венесуела, Саудівська Аравія, Таїланд)
• Окремі туристичні країни (Сейшели, Багами)
Країни, де потрібне міжнародне водійське посвідчення (МВП).
Деякі країни, такі як Японія, Китай, ОАЕ, можуть вимагати міжнародне водійське посвідчення (МВП), яке можна отримати в сервісних центрах МВС України .
Країни, де обов’язковий обмін прав.
У деяких державах, наприклад у США та Канаді, українські права діють обмежений термін, після чого необхідно їх замінити на місцеві.