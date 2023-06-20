Україна планує придбати 1000 Шведських БМП "CV-90"

Словаччина Чехія та Україна співпрацюватимуть у придбанні та експлуатації однієї з найкращих бойових машин піхоти у світі. Минулого тижня Резніков повідомив про підписання відповідної декларації.
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