20 июня 2023, 9:45

Україна планує придбати 1000 Шведських БМП "CV-90"

Словаччина Чехія та Україна співпрацюватимуть у придбанні та експлуатації однієї з найкращих бойових машин піхоти у світі. Минулого тижня Резніков повідомив про підписання відповідної декларації.


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