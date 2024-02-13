Україну запросили на саміт Вишеградської четвірки

13 февраля 2024, 14:15

29 лютого у Чехії має відбутися саміт глав парламентів Вишеградської групи, куди входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

Основною темою зустрічі буде Україна. Саме тому представників нашої країни запросили для участі.Формат буде розширено за участю голови українського законодавчого органу. З цим також буде пов'язана тематична спрямованість спільної дискусії. Вона буде присвячена ситуації в Україні у зв'язку з багатостороннім міжпарламентським співробітництвом, - заявив речник спікера Палати депутатів чеського парламенту Мартін Чурави.