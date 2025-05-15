Платні дороги в ЄС: що потрібно знати перед поїздкою

Подорожуєш Європою на авто? У більшості країн ЄС є платні дороги, і правила оплати різняться:
Наклейки або е-віньєтки:
• Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Словенія, Болгарія, Австрія
• Купуються на певний період (напр. 10 днів, місяць)
• Продаються онлайн, на заправках або при в’їзді в країну
Платні ділянки/автобани з оплатою на місці:
• Франція, Італія, Іспанія, Португалія
• Оплата — готівкою, карткою або електронним пристроєм (наприклад, Télépéage)
Безкоштовні дороги:
• У Німеччині автобани безкоштовні для легкових авто
• У Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі більшість доріг також без оплати