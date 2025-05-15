Платні дороги в ЄС: що потрібно знати перед поїздкою

15 мая 2025, 8:45

Подорожуєш Європою на авто? У більшості країн ЄС є платні дороги, і правила оплати різняться:



Наклейки або е-віньєтки:

• Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Словенія, Болгарія, Австрія

• Купуються на певний період (напр. 10 днів, місяць)

• Продаються онлайн, на заправках або при в’їзді в країну



Платні ділянки/автобани з оплатою на місці:

• Франція, Італія, Іспанія, Португалія

• Оплата — готівкою, карткою або електронним пристроєм (наприклад, Télépéage)

Безкоштовні дороги:

• У Німеччині автобани безкоштовні для легкових авто

• У Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі більшість доріг також без оплати