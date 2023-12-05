В США появилась дорога с беспроводной зарядкой для электрокаров

5 декабря 2023, 10:15

Как сообщили в Министерстве транспорта штата Мичиган, длина дороги всего 400 метров. В ближайшие несколько лет она будет активно тестироваться для усовершенствования технологии.



Ожидается, что проект поможет популяризировать машины с электрическими двигателями.