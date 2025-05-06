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6 мая 2025, 11:15

Поради для українців на випадок надзвичайних ситуацій в Європі

Ніхто не хоче паніки, але краще бути готовим. Якщо ви живете або подорожуєте Європою, ось базові поради на випадок війни, катастроф, терактів чи інших надзвичайних подій:

1. Завжди майте при собі документи

• Паспорт або копію (паперову й електронну)
• Карту побиту/реєстрацію
• Медичне страхування

2. Зареєструйтесь в «ДРУГ»

МЗС України має сервіс Друг (https://friend.mfa.gov.ua/) — це безкоштовна реєстрація для українців за кордоном. У разі НС вас легше знайти та повідомити.

3. Знайте номери екстрених служб

112 — універсальний номер у більшості країн ЄС.
Збережіть також телефони українських посольств.

4. Заздалегідь дізнайтесь, де укриття

У кожній країні ЄС є мобільні додатки або мапи з розташуванням бомбосховищ чи безпечних місць.

5. Тримайте “тривожну сумку”

У ній мають бути: документи, вода, ліки, павербанк, готівка, легка їжа, копії важливих контактів.


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