Поради для українців на випадок надзвичайних ситуацій в Європі

6 мая 2025, 11:15

Ніхто не хоче паніки, але краще бути готовим. Якщо ви живете або подорожуєте Європою, ось базові поради на випадок війни, катастроф, терактів чи інших надзвичайних подій:

1. Завжди майте при собі документи

• Паспорт або копію (паперову й електронну)

• Карту побиту/реєстрацію

• Медичне страхування



2. Зареєструйтесь в «ДРУГ»

МЗС України має сервіс Друг (https://friend.mfa.gov.ua/) — це безкоштовна реєстрація для українців за кордоном. У разі НС вас легше знайти та повідомити.



3. Знайте номери екстрених служб

112 — універсальний номер у більшості країн ЄС.

Збережіть також телефони українських посольств.



4. Заздалегідь дізнайтесь, де укриття

У кожній країні ЄС є мобільні додатки або мапи з розташуванням бомбосховищ чи безпечних місць.



5. Тримайте “тривожну сумку”

У ній мають бути: документи, вода, ліки, павербанк, готівка, легка їжа, копії важливих контактів.