Поради для українців на випадок надзвичайних ситуацій в Європі

Ніхто не хоче паніки, але краще бути готовим. Якщо ви живете або подорожуєте Європою, ось базові поради на випадок війни, катастроф, терактів чи інших надзвичайних подій:
1. Завжди майте при собі документи
• Паспорт або копію (паперову й електронну)
• Карту побиту/реєстрацію
• Медичне страхування
2. Зареєструйтесь в «ДРУГ»
МЗС України має сервіс Друг (https://friend.mfa.gov.ua/) — це безкоштовна реєстрація для українців за кордоном. У разі НС вас легше знайти та повідомити.
3. Знайте номери екстрених служб
112 — універсальний номер у більшості країн ЄС.
Збережіть також телефони українських посольств.
4. Заздалегідь дізнайтесь, де укриття
У кожній країні ЄС є мобільні додатки або мапи з розташуванням бомбосховищ чи безпечних місць.
5. Тримайте “тривожну сумку”
У ній мають бути: документи, вода, ліки, павербанк, готівка, легка їжа, копії важливих контактів.