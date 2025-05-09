Скільки готівки варто мати у Польщі на випадок війни чи надзвичайної ситуації?

9 мая 2025, 8:15

Урядовий центр безпеки Польщі рекомендує бути готовими до можливих збоїв у роботі банків та терміналів — через війну, кібератаки або блекаути.

Основні поради з посібника “Будь готовий”:

• Майте готівку щонайменше на 7 днів виживання

• Розрахуйте витрати на їжу, пальне, ліки та базові потреби

• Носіть дрібні купюри — по 10–20 злотих



У “рюкзаку виживання” мають бути:

• документи

• ліки

• павербанк

• ліхтарик

• готівка



У критичний момент готівка може стати єдиною валютою — краще підготуватись заздалегідь.