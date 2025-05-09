Скільки готівки варто мати у Польщі на випадок війни чи надзвичайної ситуації?

Урядовий центр безпеки Польщі рекомендує бути готовими до можливих збоїв у роботі банків та терміналів — через війну, кібератаки або блекаути.
Основні поради з посібника “Будь готовий”:
• Майте готівку щонайменше на 7 днів виживання
• Розрахуйте витрати на їжу, пальне, ліки та базові потреби
• Носіть дрібні купюри — по 10–20 злотих
У “рюкзаку виживання” мають бути:
• документи
• ліки
• павербанк
• ліхтарик
• готівка
У критичний момент готівка може стати єдиною валютою — краще підготуватись заздалегідь.