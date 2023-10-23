Не просто інтернет: Як український банк захистився від блекаутів

23 октября 2023, 8:22

Попри ракетні обстріли, блекаути та інші виклики критична інфраструктура та важливі онлайн-сервіси продовжують працювати. І банки — одна з тих сфер, які подолали виклики та адаптували свої сервіси завдяки діджиталізації. Сьогодні клієнти користуються цифровими сервісами банків в будь-якій точці України та світу. А важливою складовою їх роботи 24/7 виступив безперебійний інтернет.

Команда Cominbank докладає максимум зусиль аби клієнти мали змогу користуватися банківськими сервісами цілодобово. Одна із запорук успіху — надійне партнерство з IT-підрядником: з 2017 року банк співпрацює з телеком-оператором GigaTrans.Деталі співпраці розповів Максим Дідусенко, начальник управління ІТ-інфраструктури Департаменту IT Cominbank:«В діяльності банку якість телеком-сервісів безпосередньо впливає на імідж та конкурентоспроможність. Тож сьогодні ми тримаємо курс у бік найкращих практик управління ІТ-сервісами, наша інфраструктура відповідає вимогам ITIL, міжнародним стандартам та сучасним трендам»