9 марта 2023, 9:15

Запорізька АЕС без електрики

Близько 4 ночі через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою, повідомили у компанії «Енергоатом».


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