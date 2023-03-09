Запорізька АЕС без електрики

Близько 4 ночі через російські ракетні обстріли відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою, повідомили у компанії «Енергоатом».
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