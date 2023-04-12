Канада буде виготовляти ядерне паливо на українському урані

12 апреля 2023, 10:45

«Енергоатом» підписав з канадською компанією САМЕСО угоду про використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Договір передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальше використання уранового концентрату для конверсії та постачання природного гексафториду урану (UF6) на збагачення.Це знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок – стабільне забезпечення електроенергією громадян, - заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.