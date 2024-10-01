США будує АЕС у вантажівці

1 октября 2024, 13:45

Міністерство оборони США розпочало будівництво першої в країні мобільної атомної електростанції з мікрореактором IV покоління — "Енергоатом".

Це проєкт Pele, компанії BWXT Advanced Technologies, який реалізовуватимуть в Національній лабораторії Айдахо (INL).



"Мета проєкту — створити ядерний мікрореактор для забезпечення стабільним живленням військові потреби. Реактор сконструйовано таким чином, щоб його можна було експлуатувати протягом трьох днів після доставки і демонтувати протягом семи днів після.

Розробник створив високотемпературну установку з газовим охолодженням, що працює на триструктурно-ізотропному (Triso) низькозбагаченому урані (Haleu) з високим вмістом ізотопів. Вона може транспортуватися у звичайних морських контейнерах і матиме встановлену потужність 1-5 МВт",— заявили у "Енергоатомі".