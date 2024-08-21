На Фукусіма розпочнеться пробне вилучення уламків ядерного палива — TEPCO

21 августа 2024, 14:15

Оператор зруйнованої атомної електростанції TEPCO планує виконати пробний забір та отримати кілька грамів ядерного палива спочатку з блоку № 2. Наступним має бути блоку № 3.

TEPCO планує витягнути близько трьох грамів сміття за допомогою 22-метрового телескопічного пристрою із захватом. Він буде захищений з’єднувальною конструкцією та ізоляційним клапаном, щоб уникнути опромінення радіоактивним сміттям.За прогнозами, процес вилучення триватиме не менше трьох тижнів.Повноцінне вилучення радіоактивного сміття має відбутися на початку 2030 років.Загалом реактори містять приблизно 880 тонн розплавлених уламків.