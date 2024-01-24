24 января 2024, 12:15

Пошкоджений дронами російський термінал в Усть-Лузі відновив завантаження палива

Російська компанія "Новатек" відновила завантаження палива на своєму терміналі в Усть-Лузі на Балтійському морі, пошкодженому внаслідок атаки дронів.

За даними Reuters, зараз йде завантаження палива на танкери Minerva Julie та Chrystal Arctic.


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