Російська компанія "Новатек" відновила завантаження палива на своєму терміналі в Усть-Лузі на Балтійському морі, пошкодженому внаслідок атаки дронів.
За даними Reuters, зараз йде завантаження палива на танкери Minerva Julie та Chrystal Arctic.
24 января 2024, 12:15
Пошкоджений дронами російський термінал в Усть-Лузі відновив завантаження палива
Російська компанія "Новатек" відновила завантаження палива на своєму терміналі в Усть-Лузі на Балтійському морі, пошкодженому внаслідок атаки дронів.
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