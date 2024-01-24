Пошкоджений дронами російський термінал в Усть-Лузі відновив завантаження палива

24 января 2024, 12:15

Російська компанія "Новатек" відновила завантаження палива на своєму терміналі в Усть-Лузі на Балтійському морі, пошкодженому внаслідок атаки дронів.



За даними Reuters, зараз йде завантаження палива на танкери Minerva Julie та Chrystal Arctic.