2 октября 2023, 18:15

У портах біля Одеси відновився жвавий рух суден

Морські порти Південний та Чорноморськ в Одеській області відновили активну роботу. Три балкери вийшли з портів Чорноморськ та Південий, а 5 нових суден прямують на завантаження.


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