Три китайські авіаносці одночасно вийшли в море

25 сентября 2024, 11:45

Вперше в історії Китай одночасно вивів на воду три свої авіаносці: "Ляонін", "Шаньдун" та новітній "Фуцзянь".

Два перші вже входять до складу флоту НВАК, а "Фуцзянь", перший повністю вітчизняний авіаносець, перебуває на етапі випробувань.Ця подія підкреслює стрімкий розвиток китайських військово-морських сил та їхню здатність до проектування сили за межами національних вод.Китайські авіаносці стають все більш важливим інструментом для виконання різних завдань, включаючи операції із захисту інтересів у Південно-Китайському морі та можливі дії проти Тайваню. В найближчому майбутньому китайський флот ще активніше використовуватиме свої авіаносці для проектування сили в Тихоокеанському регіоні.