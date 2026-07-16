Китай нарешті розкрив бойовий потенціал палубного Цзянь-15Т

16 июля 2026, 8:15

На опублікованих фотографіях палубний винищувач Цзянь-15Т злітає з авіаносця «Фуцзянь» ВМС НОАК із чотирма протикорабельними ракетами Інцзи-83К (YJ-83K) під крилами — це вперше зафіксований зліт із повним ударним навантаженням такого типу.

Електромагнітна катапульта на «Фуцзянь» дійсно розв'язує проблему, яка десятиліттями обмежувала палубну авіацію не лише Китаю, а й Росії. Трамплінний старт (STOBAR) фізично обмежує злітну масу літака — короткого розбігу й кута трампліна просто не вистачає, щоб розігнати важкий літак з повним боєкомплектом і паливом до швидкості відриву.YJ-83K — дозвукова протикорабельна ракета, аналог за класом американському «Гарпуну»: стартова маса близько 700-725 кг, дальність за різними джерелами 180-230 км залежно від висоти пуску, крейсерський політ на висоті приблизно 20 метрів над водою зі зниженням до 5 метрів на кінцевій ділянці для ускладнення перехоплення корабельною ППО.Чотири такі ракети — це приблизно 2,8-2,9 тонни бойового навантаження лише протикорабельних засобів, без урахування ракет повітря-повітря PL-12 чи PL-15 для самооборони. Сам Цзянь-15Т отримав посилений планер під навантаження катапультного старту, нову бортову РЛС з АФАР і, що показово, двигуни WS-10Х китайського виробництва замість колишніх російських АЛ-31Ф.Чому це важливо ширше за одну фотографію. По-перше, подвоєння боєкомплекту на літак означає, що для насичення корабельної ППО противника ракетами тепер потрібно вдвічі менше літако-вильотів — а це прямо впливає на темп формування ударного пакета авіаносної групи і швидкість.По-друге, Цзянь-15Т — це лише перший крок: та сама катапульта відкриває повне навантаження і для двомісного варіанту РЕБ Цзянь-15ДТ (аналог американського EA-18G Growler).По-третє, вартий уваги контраст із Росією: єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» роками стоїть у ремонті без чіткого терміну повернення в стрій і ніколи не мав катапультного старту в принципі — тобто поки Китай відпрацьовує повне бойове навантаження на третьому авіаносці поспіль, Росія не має жодного справного корабля цього класу для порівняння.