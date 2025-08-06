Китай вводить до строю есмінці типу 052DM

6 августа 2025, 10:45

ВМС НВАК ввели до експлуатації два нові есмінці типу 052DM — Heze (бортовий №126) та Zhumadian (№127).



Обидва кораблі передано до Північного флоту, й це черговий етап у серійному розгортанні наймасовішого у світі класу сучасних есмінців. Варіант 052DM є модернізацією платформи 052D — корабля, що став основою китайської стратегії розвитку надводного флоту, зокрема завдяки універсальній вертикальній системі запуску VLS на 64 ракети, оптимізованій для широкого спектра завдань.

Від версій DL і DG новий варіант 052DM відрізняється, зокрема, новим Х-діапазонним радаром AESA типу 368, покращеною системою боротьби з малопомітністю, а також розширеною вертолітною палубою під гвинтокрил Z-20F. Це посилює здатність есмінця діяти в умовах радіоелектронної боротьби та морської розвідки. Попри зростання тоннажу до 8000 тонн, нова версія не переходить у категорію великих бойових кораблів на кшталт 12–13-тисячотонного типу 055, але забезпечує баланс між озброєнням, вартістю і масовим виробництвом.



Озброєння есмінців включає ПКР YJ-18 (із кінцевою швидкістю до 3 Маха), стратегічні крилаті ракети YJ-100 (дальність до 1000 км), зенітні комплекси HHQ-9, HQ-16, HHQ-10, DK-10A, а також ракету YJ-21, що вважається гіперзвуковим проривом у сфері протикорабельної зброї. Сенсорний комплекс містить щонайменше шість радарів і два гідролокатори, що забезпечує кораблю широку ситуаційну обізнаність на поверхні, у повітрі й під водою.



Водночас Китай дотримується стратегії поступового удосконалення наявної моделі без переходу до повного оновлення класу. Таким чином, тип 052DM стає "робочою кобилою" флоту, здатною закривати більшість завдань на фоні повільнішого виробництва важчих і дорожчих типів на зразок 055. Це свідчить про прагматичну орієнтацію Пекіна на оперативне нарощування флоту з урахуванням технологічних ривків, але без втрати виробничого темпу.