Китай готується до війни в Гімалаях: НВАК показала "броньований автобус"

29 мая 2026, 9:15

Китай помітили нову броньовану машину на базі армійського шасі FAW MV3 6×6.для транспортування піхоти у Тибетському військовому окрузі.



Головна особливість машини — ставка не на вогневу міць, а на збереження боєздатності особового складу. Умови Тибетського плато критично складні: мороз, гіпоксія, виснаження та важка логістика буквально “з’їдають” піхоту ще до входу в бій. І НВАК це відкрито визнає.

Саме тому китайці створили фактично “броньовану капсулу” для 22 бійців із утепленням, опаленням та захищеним внутрішнім простором. Це виглядає менш ефектно за танки чи БМП, але для потенційного конфлікту на кордоні з Індія така техніка може мати набагато більшу практичну цінність.Показово, що машина майже не має озброєння. Це свідчить про зміну пріоритетів: НВАК робить ставку на швидке та масове переміщення підготовленої піхоти в складних умовах, а не на “лобові” механізовані атаки. Фактично Китай адаптує армію під специфіку майбутнього театру бойових дій — гірську війну на великих висотах.Окремо важливо, що платформа дозволяє вести вогонь ізсередини під час засідки. Це вже ознака того, що Пекін серйозно розглядає сценарії мобільнихприкордонних боїв та диверсійної активності у важкодоступних районах.