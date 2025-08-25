КНР створює нову броньовану інженерну машину

25 августа 2025, 14:45

Китайський оборонно-промисловий комплекс розпочав збирання невідомої броньованої інженерної машини на базі танкового шасі.



Роботи ведуться на заводі Inner Mongolia First Machinery Group у Баотоу, який входить до складу державного оборонного холдингу Norinco і спеціалізується на виробництві сучасних китайських танків, включно з Type 99. Демонстраційні кадри із заводу, оприлюднені телеканалом CCTV, дозволяють зробити попередні висновки про призначення та потенційні можливості нового зразка.

Корпус машини має посадочні вузли для бульдозерного відвалу та конструктивні елементи для монтажу інженерних маніпуляторів, що вказує на створення важкої броньованої ремонтно-евакуаційної машини (БРЕМ) або багатофункціонального інженерного комплексу. Найімовірніше, проєкт є подальшим розвитком GCZ-112 — чинної китайської БРЕМ, побудованої на шасі танка Type 96A, яка оснащена потужною лебідкою, телескопічним краном і відвалом для прокладання шляхів чи укріплення позицій.



Якщо новий проєкт ґрунтується на шасі Type 99 або його модифікацій, він потенційно отримає покращений рівень бронювання, збільшену вантажопідйомність і більш сучасні засоби управління обладнанням. Це наблизить машину за характеристиками до західних аналогів на кшталт Buffel (на базі Leopard 2) або M88A3 Hercules (США). Китай традиційно прагне забезпечити власні інженерні війська автономними платформами, здатними виконувати відновлення бронетехніки під вогнем, розмінування, прокладання маршрутів та будівництво фортифікацій у зоні бойових дій.



Інженерні підрозділи НВАК давно роблять ставку на комплексні багатофункціональні машини, здатні замінювати одразу кілька спеціалізованих зразків техніки. Якщо новий проєкт підтвердить сумісність із додатковими модулями — зокрема, механізмами для дистанційного керування, інтегрованими сенсорами чи навіть дронами-розвідниками — це може означати поступовий перехід КНР до концепції "інженерних систем нового покоління", які поєднують ремонтно-евакуаційні, штурмові та саперні функції.

У висновку: нова інженерна машина КНР, ймовірно, стане наступником GCZ-112 із розширеним спектром завдань, сучасними маніпуляторами та підвищеним рівнем бронювання. Її поява вписується у загальну стратегію Китаю щодо нарощування мобільності й автономності інженерних військ, а також збільшення їхньої здатності працювати у зоні активних бойових дій. Подальші кадри з випробувань визначать, чи йдеться про глибоку модернізацію існуючого зразка, чи про створення нового покоління броньованих інженерних систем.