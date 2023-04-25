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25 апреля 2023, 10:15
Бронемашина “Новатор” отримає версію для ДСНС
В Україні розробили проєкт оперативно-піротехнічної машини на базі бронеавтомобіля «Новатор».
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