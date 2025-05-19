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19 мая 2025, 9:15

Італія передасть Україні 400 гусеничних бронетранспортерів M113, — ЗМІ

Дуже важлива допомога, M-113 хоч і старі машини, але показили себе чудово та надійно на фронті.


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