Європейські стандарти: які автомобілі не підходять для Європи

Купуючи авто, важливо знати: не всі машини допускаються до експлуатації в ЄС. У Європі діють суворі екостандарти та технічні вимоги, які відрізняються від тих, що діють у США, Британії чи Азії.
⏺ Що саме не підходить для Європи:
• Авто без сертифіката відповідності (CoC) — без нього не можна зареєструвати машину в ЄС.
• Американські моделі, які не відповідають нормам викидів Euro 6/7 або мають іншу систему освітлення, бампери та показники швидкості (в милях).
• Старі дизелі — багато міст ЄС забороняють в’їзд автомобілям стандарту нижче Euro 5, особливо в екозонах.
• Тюнінговані або перероблені авто, якщо зміни не сертифіковані.
• Авто після серйозних ДТП або “rebuild” — можуть не пройти техогляд навіть після ремонту.
Перед купівлею перевіряйте:
• стандарт викидів (Euro);
• наявність CoC;
• можливість реєстрації у вашій країні ЄС.
Європейські стандарти покликані зменшити шкідливі викиди та підвищити безпеку на дорогах.
Тож, перш ніж купляти авто — переконайтеся, що воно «говорить європейською мовою».