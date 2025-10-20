Європейські стандарти: які автомобілі не підходять для Європи

20 октября 2025, 13:45

Купуючи авто, важливо знати: не всі машини допускаються до експлуатації в ЄС. У Європі діють суворі екостандарти та технічні вимоги, які відрізняються від тих, що діють у США, Британії чи Азії.

⏺ Що саме не підходить для Європи:

• Авто без сертифіката відповідності (CoC) — без нього не можна зареєструвати машину в ЄС.

• Американські моделі, які не відповідають нормам викидів Euro 6/7 або мають іншу систему освітлення, бампери та показники швидкості (в милях).

• Старі дизелі — багато міст ЄС забороняють в’їзд автомобілям стандарту нижче Euro 5, особливо в екозонах.

• Тюнінговані або перероблені авто, якщо зміни не сертифіковані.

• Авто після серйозних ДТП або “rebuild” — можуть не пройти техогляд навіть після ремонту.



Перед купівлею перевіряйте:

• стандарт викидів (Euro);

• наявність CoC;

• можливість реєстрації у вашій країні ЄС.



Європейські стандарти покликані зменшити шкідливі викиди та підвищити безпеку на дорогах.

Тож, перш ніж купляти авто — переконайтеся, що воно «говорить європейською мовою».