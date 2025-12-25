Администрация Трампа отменяет лотерейную систему для рабочих виз

25 декабря 2025, 10:45

Министерство внутренней безопасности США объявило, что с февраля 2026 г. изменится порядок выдачи рабочих виз для высококвалифицированных специалистов.

Вместо традиционной лотерейной системы будет применяться новый подход, который отдаст приоритет наиболее квалифицированным и высокооплачиваемым кандидатам. Эта реформа, как утверждается, направлена на то, чтобы предотвратить использование визовой программы работодателями, которые нанимают иностранных специалистов на более низкие должности с меньшей оплатой.