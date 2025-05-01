Казахстан запускает "золотую визу" для иностранных инвесторов

1 мая 2025, 8:15

Казахстан утвердил новые правила получения визы инвестора, направленные на привлечение капитала и развитие международного бизнеса.

Согласно инициативе МИД, иностранцы, вложившие не менее $300.000 в казахстанские компании или местные ценные бумаги, смогут подать заявление на долгосрочную визу онлайн.



Так называемая «золотая виза» предоставляет инвесторам право на проживание в стране сроком до 10 лет. Казахстан следует примеру стран Европы, США и ОАЭ, адаптируя успешные международные практики для повышения инвестиционной привлекательности и укрепления экономических связей.