Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров

17 июня 2026, 12:15

Министр экономики Казахстана Жумангарин провел встречу с делегацией Ирана во главе с министром дорог и городского развития Садек.

Стороны обсудили развитие международного транспортного коридора «Север - Юг», расширение портовой инфраструктуры, увеличение объемов взаимной торговли и совершенствование транспортно-логистических связей. По итогам встречи подтверждено намерение ускорить реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, обеспечить оперативную координацию работы по привлечению инвесторов и активизировать развитие транспортно-логистической инфраструктуры.