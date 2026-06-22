Казахстан и Израиль укрепляют сотрудничество в сфере науки и инноваций

22 июня 2026, 10:15

Посол Казахстана в Израиле Ембердиев провел встречу с президентом Тель-Авивского университета Поратом.

Обсуждены перспективы расширения академического, научного и инновационного сотрудничества между двумя странами.Стороны также подтвердили заинтересованность в развитии академических обменов, реализации совместных исследовательских проектов и укреплении межвузовских связей. Особое внимание уделено сотрудничеству в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий, биомедицины, кибербезопасности, управления водными ресурсами и коммерциализации научных разработок.