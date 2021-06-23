Google задействует возможности ИИ для развития облачного бизнеса

23 июня 2021, 10:45

Финансовый директор Google и Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) пообщалась с журналистами на Катарском экономическом форуме.

По её словам, Google ожидает, что технологии искусственного интеллекта и аналитика данных откроют новые возможности для облачного бизнеса компании.