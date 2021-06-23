23 июня 2021, 10:45

Google задействует возможности ИИ для развития облачного бизнеса

Финансовый директор Google и Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) пообщалась с журналистами на Катарском экономическом форуме.

По её словам, Google ожидает, что технологии искусственного интеллекта и аналитика данных откроют новые возможности для облачного бизнеса компании.

«Что нас действительно волнует, так это инвестиции и возможности в нашем облачном бизнесе. Наш облачный бизнес действительно извлекает выгоду из экстраординарной аналитики данных и стоящего за этим искусственного интеллекта. Мы также привлекаем таланты, чтобы сосредоточиться на создании отраслевых решений», — приводит источник слова госпожи Порат.

В ходе интервью Рут Порат отметила, что облачное направление Google уделяет приоритетное внимание финансовым услугам и розничной торговле для расширения бизнеса. У неё также спросили, как изменилось отношение к компании регуляторов после прихода к власти в США президента Джозефа Байдена (Joseph Biden). В ответ на этот вопрос Рут Потар отметила, что в настоящее время пристальное внимание уделяется любой компании, преуспевающей в сфере IT.

Также было сказано, что Alphabet продолжает «совершенствовать процессы, необходимые для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных». Ещё стало известно, что компания «уверенно движется к тому, чтобы к 2030 году на 100 % обеспечить принадлежащие ей центры обработки данных энергией, получаемой из возобновляемых источников».

(C) 3dnews
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