Google задействует возможности ИИ для развития облачного бизнеса

Финансовый директор Google и Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) пообщалась с журналистами на Катарском экономическом форуме.
По её словам, Google ожидает, что технологии искусственного интеллекта и аналитика данных откроют новые возможности для облачного бизнеса компании.
«Что нас действительно волнует, так это инвестиции и возможности в нашем облачном бизнесе. Наш облачный бизнес действительно извлекает выгоду из экстраординарной аналитики данных и стоящего за этим искусственного интеллекта. Мы также привлекаем таланты, чтобы сосредоточиться на создании отраслевых решений», — приводит источник слова госпожи Порат.
В ходе интервью Рут Порат отметила, что облачное направление Google уделяет приоритетное внимание финансовым услугам и розничной торговле для расширения бизнеса. У неё также спросили, как изменилось отношение к компании регуляторов после прихода к власти в США президента Джозефа Байдена (Joseph Biden). В ответ на этот вопрос Рут Потар отметила, что в настоящее время пристальное внимание уделяется любой компании, преуспевающей в сфере IT.
Также было сказано, что Alphabet продолжает «совершенствовать процессы, необходимые для обеспечения конфиденциальности и безопасности данных». Ещё стало известно, что компания «уверенно движется к тому, чтобы к 2030 году на 100 % обеспечить принадлежащие ей центры обработки данных энергией, получаемой из возобновляемых источников».
(C) 3dnews