Google Карты будут предлагать водителям экологичные варианты маршрутов

31 марта 2021, 12:45

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc, сообщила во вторник о новой функции, которая в этом году появится в картографическом сервисе Google Карты.

Сервис начнёт направлять водителей по маршрутам, на которых, согласно оценкам, автомобили генерируют наименьшие выбросы углерода в зависимости от дорожного движения, наличия уклонов и других факторов.

Google уточнила, что функция будет запущена в конце этого года поначалу в США, но в конечном итоге она станет доступна и в других странах в рамках реализации инициатив компании по борьбе с изменением климата с помощью своих сервисов.



Если пользователи не откажутся от него, маршрут по умолчанию будет считаться «экологичным» в случае, когда на сопоставимые варианты уходит примерно одно и то же время в пути. Если же альтернативные варианты будут предполагать значительно более быстрое прохождение, Google предложит выбор и позволит пользователям сравнить расчётные показатели выбросов.



«То, что мы видим, примерно для половины маршрутов можно найти более экологичный вариант с минимальной разницей во времени или вообще без неё», — заявил журналистам в понедельник Рассел Дикер (Russell Dicker), директор по продуктам Google.



Компания сообщила, что относительные оценки выбросов получает путём тестирования различных типов транспортных средств и видов дорог, опираясь на данные Национальной лаборатории возобновляемой энергии правительства США (NREL). Данные об уклоне дорог поступают с её автомобилей сервиса Street View, а также с аэрофотоснимков и спутниковых изображений.



Google также отметила, что с июня сервис начнёт предупреждать водителей о поездках через регионы с низким уровнем выбросов, включая Германию, Францию, Нидерланды, Испанию и Великобританию, где ограничено использование некоторых типов транспортных средств.

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