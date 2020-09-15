Google полностью обнулила свой углеродный след с момента основания

Google, входящая в холдинг Alphabet, сообщила, что стала первой крупной компанией, которая эффективно ликвидировала весь свой углеродный след с момента основания. Ещё в 2007 году компания объявила о достижении статуса полностью нейтральной с точки зрения выбросов углекислого газа.
«На сегодняшний день мы полностью устранили углеродное наследие Google (охватывающее все наши производственные выбросы до того, как мы стали углеродно-нейтральными в 2007 году) за счёт закупки высококачественных углеродных зачётов», — сообщил в блоге компании гендиректор Сундар Пичаи (Sundar Pichai).
Пичаи отметил, что Google стала первой крупной компанией, взявшей на себя обязательство работать на энергии из безуглеродных источников семь дней в неделю во всех дата-центрах и университетских кампусах по всему миру. Следующая цель, достичь которой будет очень непросто, — к 2030 году использовать только безуглеродные источники энергии.
Google в настоящее время инвестирует в производственные регионы, чтобы обеспечить их к 2030 году 5 ГВт новой энергии из безуглеродных источников, «помогая 500 городам сократить выбросы углерода и находя новые способы оказания поддержки 1 млрд человек с помощью своей продукции».
«По нашим оценкам, обязательства, которые мы берём на себя сегодня, к 2025 году напрямую создадут более 20 000 новых рабочих мест в "чистой" энергетике и смежных отраслях в Америке и во всём мире», — подчеркнул Сундар Пичаи.
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