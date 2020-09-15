Google полностью обнулила свой углеродный след с момента основания

15 сентября 2020, 10:45

Google, входящая в холдинг Alphabet, сообщила, что стала первой крупной компанией, которая эффективно ликвидировала весь свой углеродный след с момента основания. Ещё в 2007 году компания объявила о достижении статуса полностью нейтральной с точки зрения выбросов углекислого газа.