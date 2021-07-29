Google отложила возвращение сотрудников в офисы из-за нового штамма коронавируса

29 июля 2021, 11:15

Сегодня генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) разослал всем сотрудникам компании электронное письмо с информацией о планах по открытию офисов после пандемии.

Пичаи сообщил, что Google планирует отложить возвращение персонала в офисы как минимум до 18 октября из-за недавнего всплеска заболеваемости штаммом «Дельта».



Компания также сообщила, что планирует разрешить сотрудникам с особыми потребностями подавать заявление на продление периода удалённой работы до конца текущего года. Кроме того, Пичаи подтвердил, что Google сделает прохождение вакцинации обязательным условием для всех сотрудников, возвращающихся на рабочие места в офисе. Эта политика в ближайшие недели будет внедрена в США, а позже распространится и на другие регионы. Пичаи отметил, что компания не будет применять эту политику в местах, где вакцины сейчас не доступны.



Поисковый гигант разрешит сотрудникам не возвращаться в офис, если они не могут пройти вакцинацию по медицинским и другим уважительным причинам. Наконец, Пичаи объявил, что Google помогла вакцинировать более одного миллиона человек в странах с низким и средним уровнем доходов.

(С) 3dnews