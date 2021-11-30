Штамм "омикрон" снова испугал мировые рынки

30 ноября 2021, 12:15

Во вторник, 30 ноября, на мировые рынки снова пришла коррекция.

Глава Moderna заявил, что существующие вакцины будут менее эффективны против штамма «омикрон», а на разработку новых препаратов могут уйти месяцы.

Председатель ФРС Джером Пауэлл опасается, что новый штамм может стать риском для рынка труда и повысить неопределенность относительно инфляции. При этом Джо Байден заявил, что сценарий локдауна из-за штамма «омикрон» пока не рассматривается.



На этом фоне существенное снижение демонстрируют как европейские, так и азиатские индексы. Неопределенность относительно опасности омикрон-штамма и его появление в Японии, Франции и ряде других стран вынуждают инвесторов уходить от риска. Отметим, что российский рынок выглядит существенно лучше большинства мировых аналогов, несмотря на снижающиеся цены на нефть, которые впервые с начала сентября упали ниже $71 за баррель.



По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,30%, а долларовый индекс РТС отступает на 0,17%. Европейский индекс STOXX Europe 600 снижается на 1,21%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов упал на 1,58%, а китайский CSI 300 скорректировался на 0,40%. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,90%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 6,9 б.п. и составляет 1,460%. Февральские фьючерсы на Brent торгуются в минусе на 1,61% на отметке $72,04.



Из опубликованной сегодня макростатистики можно отметить индекс деловой активности в производственном секторе Китая, который в ноябре составил 50,1 – лучше, чем прогноз аналитиков (49,6). Кроме того, ВВП Франции в III квартале по предварительным данным вырос на 3% кв/кв, что совпало с ожиданиями консенсуса.





Softline за шесть месяцев (конец отчетного периода – 30 сентября 2021 года) увеличил оборот на 26% г/г до $ 976,5 млн, а скорректированную EBITDA – на 51% г/г до $ 27,8 млн. Неплохие результаты не позволяют акциям компаниям избежать общего негатива – к середине торгов они снижаются на 1,61%.