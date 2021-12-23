Вакцина от Moderna и сильные отчетности из США поддержали рынки

Отыгрывать негатив на фондовых рынках некому — многие инвесторы перед длинными выходными уже сократили свои позиции, поэтому ликвидность на торговых площадках уменьшается.
Таким образом, снижение основных индексов в понедельник на фоне увеличения числа заражений штаммом Omicron практически было выкуплено уже во вторник. Основными драйверами роста стали новости о вакцине от Moderna, которая обеспечивает защиту от этого варианта коронавируса, и сильные корпоративные отчеты компаний США.
Цены на нефть выросли более чем на 3%, несмотря на признаки улучшения предложения и опасения, что распространение Omicron ограничит поездки и снизит спрос на топливо. Нефть марки Brent подорожала на 2,46 доллара, или на 3,4%, до 73,98 доллара за баррель, а нефть марки WTI подорожала на 2,51 доллара, или на 3,7%, до 71,12 доллара за баррель.
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