Украина получила первые вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX

19 апреля 2021, 10:15

В Украину доставили первые вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - беспрецедентной инициативы мировой солидарности разных стран по глобальному доступу к вакцинам от COVID-19.



Это первая поставка в рамках инициативы COVAX в Украине. 117000 доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина получает бесплатно.



Поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX продолжатся, и ожидается, что к концу 2021 позволят охватить прививками до 20% населения Украины.

В рамках механизма COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.



Максим Степанов, министр здравоохранения, подчеркнул: «Государство Украина поставила перед собой четкую задачу - охватить прививками от COVID-19 большинство взрослого населения Украины уже в этом календарном году. Это трудная задача, однако она точно может быть выполнена. Этот процесс станет настоящим логистическим и управленческим вызовом, поскольку для вакцинации будут задействованы различные производители и типы вакцин, каждая из которых имеет свои условия для применения, транспортировки и хранения. Мы приветствуем получения первой из поставок вакцины в рамках глобальной инициативы и поддержку международных партнеров. Для Украины важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех».



117 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech, в первую очередь, используют для прививки персонала и жителей домов престарелых. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

«Включение Украины в механизм COVAX стало возможным благодаря совместным усилиям всех, кто поддерживает COVAX, а именно помощь от правительств, международных организаций и частных компаний. Вакцинация от COVID-19 - дополнительный инструмент, который мы имеем для сдерживания пандемии. Сейчас она является приоритетом в Украине и мире. ВОЗ работает над обеспечением наличия и доступности вакцин, а также над проведением безопасного и эффективного процесса вакцинации в Украине. Сегодня такие партнеры как ВОЗ, ЮНИСЕФ, Европейский Союз, USAID, Великобритания и Всемирный банк предоставили приоритет вакцинации от COVID-19 и выделили ресурсы для поддержки этих усилий в Украине. Обеспечение справедливого доступа к вакцине от COVID-19, особенно для защиты наиболее уязвимых групп населения, позволит смягчить последствия пандемии для здоровья населения и экономики», - сказал д-р Ярно Хабихт, Представитель ВОЗ и Председатель Бюро ВОЗ в Украине.«Сегодня мы сделали важный шаг для защиты тех, кто рискует тяжело заболеть и умереть от COVID-19. Больше вакцин будут доставлены в Украину в рамках инициативы COVAX, и ЮНИСЕФ продолжает поддерживать Правительство Украины для того, чтобы защитить людей от пагубного влияния COVID-19 на жизнь и экономику. Мы надеемся, что вакцинация пройдет быстро и эффективно, иначе люди продолжат терять близких, а медицинская система будет оставаться перегруженной. Очень важно, чтобы процесс вакцинации был организован безопасно: с соблюдением дистанции, не в тесных помещениях, чтобы люди не заразились COVID, ожидая вакцинацию», - сказала Лотта Сильвандер, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.